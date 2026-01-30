Exatlón México | Mejores Momentos | “No te extrañaba”: Rojos lanza mensaje tras llegar a la Barraca Metálica y calienta la tensión interna del equipo
Mientras los Azules regresan eufóricos a la Villa 360, Mati lanza un mensaje directo desde la Barraca Metálica y la rivalidad en Exatlón México se enciende.
Tras la victoria azul, los Rojo no dudó en lanzar el mensaje “no te extrañaba” al llegar a la Barraca Metálica, mientras los Azules celebraron con euforia su regreso a la Villa 360, con Doris bromeando sobre volver “a su casita”, Humberto minimizando la celebración y Mono asegurando que los azules soñarán con él, en una jornada donde ambos equipos reconocieron que la competencia se jugó fuerte y sin nada que lamentar.