Exatlón México | Mejores Momentos | “No te extrañaba”: Rojos lanza mensaje tras llegar a la Barraca Metálica y calienta la tensión interna del equipo

Tras la victoria azul, los Rojo no dudó en lanzar el mensaje “no te extrañaba” al llegar a la Barraca Metálica, mientras los Azules celebraron con euforia su regreso a la Villa 360, con Doris bromeando sobre volver “a su casita”, Humberto minimizando la celebración y Mono asegurando que los azules soñarán con él, en una jornada donde ambos equipos reconocieron que la competencia se jugó fuerte y sin nada que lamentar.