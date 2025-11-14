inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Mejores Momentos | Tensión al rojo vivo: F festejos incómodos y un Equipo Azul decidido a despertar

La Villa 360 desató festejos… pero también una tormenta. Lo que inició como celebración roja terminó encendiendo a los Azules, decididos a responder.

En un episodio cargado de tensión, drama y emociones cruzadas, los rojos celebraron con cautela su triunfo por la Villa 360, mientras en la otra esquina los azules tomaban decisiones que podrían cambiar el rumbo de la competencia, especialmente tras la polémica ocasionada por la agresión de Mono hacia Leo, un momento que dejó al público dividido y al equipo azul más unido y determinado que nunca.

