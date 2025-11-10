La despedida más inesperada: Michelle Tanori revela cómo vivió su eliminación en Exatlón México
Con la voz entrecortada y el corazón lleno de emociones, Michelle Tanori habló tras su salida de Exatlón México. La atleta confesó que pensó que ganaría, pero la competencia le recordó que en la arena todo puede cambiar en un segundo. 💥
La salida de la novena temporada de Michelle Tanori, sorprendió a todos, pues la atleta confesó sentirse desconcertada y llena de emociones encontradas, pues a una semana de haber entrado a la competencia, consideraba que se encontraba dándolo todo, “Creí que iba superbién, que podía ganar, pero así es Exatlón, a veces se gana, aveces se pierde”, expresó. Con las emociones a flor de piel, Tanori, destacó su resiliencia como su mayor fortaleza. “Lo más difícil es dejar a la familia qué haces aquí, entrenar juntos, reír, compartir. Me voy feliz y agradecida, aunque no fue lo que esperaba”.
