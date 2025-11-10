La despedida más inesperada: Michelle Tanori revela cómo vivió su eliminación en Exatlón México

La salida de la novena temporada de Michelle Tanori, sorprendió a todos, pues la atleta confesó sentirse desconcertada y llena de emociones encontradas, pues a una semana de haber entrado a la competencia, consideraba que se encontraba dándolo todo, “Creí que iba superbién, que podía ganar, pero así es Exatlón, a veces se gana, aveces se pierde”, expresó. Con las emociones a flor de piel, Tanori, destacó su resiliencia como su mayor fortaleza. “Lo más difícil es dejar a la familia qué haces aquí, entrenar juntos, reír, compartir. Me voy feliz y agradecida, aunque no fue lo que esperaba”.