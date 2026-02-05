Ernesto rompe el silencio tras la derrota de María en Exatlón México: “Lo dio todo, solo falló el tiro”

Tras la Gran Final del Draft Femenil en Exatlón México, donde Natasha se quedó con el boleto, Ernesto, hermano de María, expresó su sentir y aseguró que no se queda con un mal sabor de boca, pues reconoció que su hermana luchó y compitió con todo, aunque el tiro final no se le dio, destacando además que María logró sacarle vida a Natasha y dejó una actuación digna de orgullo.