Ernesto rompe el silencio tras la derrota de María en Exatlón México: “Lo dio todo, solo falló el tiro”

Ernesto no se guardó nada tras la gran final del Draft Femenil: Aunque María perdió, dejó claro que su hermana peleó hasta el final y estuvo muy cerca de lograrlo.

Tras la Gran Final del Draft Femenil en Exatlón México, donde Natasha se quedó con el boleto, Ernesto, hermano de María, expresó su sentir y aseguró que no se queda con un mal sabor de boca, pues reconoció que su hermana luchó y compitió con todo, aunque el tiro final no se le dio, destacando además que María logró sacarle vida a Natasha y dejó una actuación digna de orgullo.

