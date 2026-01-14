Joan Sebastian lo dijo primero: La respuesta de Paola que reaviva la esperanza de sus fans por su posible regreso a Exatlón México

Desde que Paola Peña dejó los circuitos de Exatlón México, su nombre sigue siendo uno de los más recordados dentro de los fanáticos, quienes mantienen la incógnita de cuándo será que volverá a competir a pesar de que no se han dado señales, el interés de Paola es evidente, como lo demostró en un divertido reel en que responde si volvería a competir con una icónica canción de Joan Sebastian.

Paola Peña y su trend que lo cambió todo para los fans de Exatlón México

Recientemente, Paola se sumó a un popular trend en el que algunos creadores de contenido responden a preguntas recurrentes utilizando música en lugar de palabras para expresar el sentimiento. La interrogante no tardó en aparecer: si le gustaría regresar a Exatlón México. La respuesta fue tan simple como contundente: Un millón de primaveras, el clásico de Joan Sebastian.

El poder del mensaje musical

La canción elegida por Paola habla de esperar el tiempo que sea necesario por el reencuentro, habla de paciencia y de sentimientos fuertes que no se apagan con los años. Para los fans del programa, el mensaje fue claro: Paola no cierra la puerta al regreso, aunque algunos otros señalan que se trata de una respuesta emocional, cargada de nostalgia por regresar a uno de los momentos que sin duda marcó su vida y carrera.

¿Nostalgia o aviso anticipado?

Recordemos que dentro de Exatlón México, los regresos inesperados no son novedad, pues atletas que llevan tiempo sin competir dentro de los circuitos e incluso parecía que habían cerrado su ciclo, regresan como refuerzos, lo que abre la posibilidad de que Paola podría regresar para la siguiente temporada.

El silencio que alimenta la especulación

A pesar de la viralidad del momento, Paola no ha dado declaraciones sobre si sus seguidores la verán próximamente compitiendo en los circuitos. No obstante, para muchos, el trend y la falta de declaraciones pueden ser la respuesta esperada por quienes desean verla de nuevo representando a alguna de las escuadras.

