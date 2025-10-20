Exatlón México| La tensión explota en la novena temporada: Un festejo se sale de control y desata la furia entre equipos llegando a los empujones
Lo que comenzó como un festejo terminó en caos dentro de Exatlón México. La rivalidad entre equipos alcanzó su punto más alto cuando una celebración encendió los ánimos y terminó con un inesperado cruce de manotazos.
En Exatlón México, la tensión entre los equipos rojo y azul escaló a niveles inesperados. Todo comenzó con una celebración que parecía inofensiva, pero los ánimos rápidamente se desbordaron cuando algunos atletas interpretaron el festejo como una provocación. Entre reclamos, gritos y gestos de frustración, el ambiente competitivo se transformó en un verdadero campo de emociones que terminó en manotazos, dejando en claro que la rivalidad en esta novena temporada está más encendida que nunca.
Galerías y Notas Azteca UNO