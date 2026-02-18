inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México: Mono y Ernesto protagonizan fuerte pelea tras comentario sobre Humberto

La rivalidad en Exatlón México está más intensa que nunca. Esta vez, Mono y Ernesto protagonizaron un momento explosivo luego de que el Azul cuestionara a Humberto por dejarse tratar de cierta manera

Videos,
Exatlón México

La tensión explotó en Exatlón México cuando Mono discutió con Ernesto tras un comentario dirigido a Humberto. El atleta Azul cuestionó por qué permitía ciertos tratos, pero Humberto defendió a su compañero asegurando que “al César lo que es del César”. No obstante, Mono avivó el conflicto y todo terminó en gritos y reclamos entre Rojos y Azules.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos