Exatlón México: Mono y Ernesto protagonizan fuerte pelea tras comentario sobre Humberto
La rivalidad en Exatlón México está más intensa que nunca. Esta vez, Mono y Ernesto protagonizaron un momento explosivo luego de que el Azul cuestionara a Humberto por dejarse tratar de cierta manera
La tensión explotó en Exatlón México cuando Mono discutió con Ernesto tras un comentario dirigido a Humberto. El atleta Azul cuestionó por qué permitía ciertos tratos, pero Humberto defendió a su compañero asegurando que “al César lo que es del César”. No obstante, Mono avivó el conflicto y todo terminó en gritos y reclamos entre Rojos y Azules.