Exatlón México | La gran sorpresa de hoy: ¿Quién se llevará la medalla femenil la noche del 29 de octubre?

La noche de hoy, 29 de octubre, será una noche especial, no solo para los fans de Exatlón México, sino para cada una de las atletas que dejarán su alma dentro del circuito, con la intención de poder llevarse a casa la codiciada medalla femenil. Aunque como sabemos, dentro de la competencia nada está escrito, los fans mantienen altas las expectativas sobre quién podría ser la que gane la presea y, aunque parece pronto para dar nombres, las apuestas se inclinan por Doris, Paulette, Mati o Evelyn.

Dentro de lo que va de la competencia, hemos podido ver el gran rendimiento de las atletas, sus ganas de seguir dentro de la competencia y sobre todo la gran resiliencia que significa ponerse de pie día tras día para competir con lo mejor de lo menor de los atletas nacionales de alto rendimiento en México.

¿Quién se llevará la medalla femenil de esta noche?

Aunque aún falta tiempo para que sepamos con certeza quién levantó la medalla de esta noche, las apuestas se inclinan por alguien del Equipo Azul, pues esta escuadra es la que hasta el momento ha contado con mejor desempeño dentro de los circuitos.

No obstante, los fans acérrimos de la escudería roja están convencidos de que será durante la Batalla por la Medalla femenil de esta noche, que la garra y poderío que destaca al equipo rojo saldrá adelante, dando la sorpresa como es costumbre de este equipo tras varias derrotas dentro de la competencia.

¿Qué está en juego esta noche dentro de Exatlón México?

Dentro del circuito de esta noche de Exatlón México, no solo se compite por obtener una medalla, sino también por la oportunidad de forjar historia dentro del programa. Por lo que ahora solo queda esperar que la contienda comience. Recuerda apoyar a tu equipo favorito por Azteca UNO.

