Exatlón México |Programa completo |El juego cambia: Confianza azul, estrategias rojas y un refuerzo sorpresa

La emoción en Exatlón México está al máximo. La arena fue testigo de una semana donde nada salió como se esperaba: El Equipo Azul vive su mejor momento tras una racha de victorias que reforzó su confianza, mientras El Equipo Rojo intenta reconstruir su estrategia luego de sufrir una derrota y una victoria que pusieron a prueba su unión. No obstante, el verdadero punto de inflexión llegó durante el Duelo de los Enigmas, cuando Antonio Rosique sorprendió a todos con una cuarta interrogante que nadie veía venir.