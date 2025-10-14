inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México |Programa completo |El juego cambia: Confianza azul, estrategias rojas y un refuerzo sorpresa

Nuevas estrategias, un refuerzo inesperado y el regreso de la tensión: Así se vive la semana más intensa del Exatlón México. Nada está decidido.

Exatlón México
La emoción en Exatlón México está al máximo. La arena fue testigo de una semana donde nada salió como se esperaba: El Equipo Azul vive su mejor momento tras una racha de victorias que reforzó su confianza, mientras El Equipo Rojo intenta reconstruir su estrategia luego de sufrir una derrota y una victoria que pusieron a prueba su unión. No obstante, el verdadero punto de inflexión llegó durante el Duelo de los Enigmas, cuando Antonio Rosique sorprendió a todos con una cuarta interrogante que nadie veía venir.

