Exatlón México | Programa Completo | Semana 22 explosiva: Ventaja, Villa 360 y guerra declarada
La semana 22 encendió la competencia en Exatlón México: Ventaja decisiva, Batalla por La Villa 360 y declaraciones que intensifican la rivalidad entre Rojos y Azules.
La semana 22 de Exatlón México estuvo marcada por tensión total. Los Azules arrebataron la ventaja, mientras los Rojos prometieron responder. La Villa 360 se disputó con solo 8 puntos de diferencia. Antonio Rosique destacó el alto nivel competitivo en una de las temporadas más intensas.