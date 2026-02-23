inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Programa Completo | Semana 22 explosiva: Ventaja, Villa 360 y guerra declarada

La semana 22 encendió la competencia en Exatlón México: Ventaja decisiva, Batalla por La Villa 360 y declaraciones que intensifican la rivalidad entre Rojos y Azules.

Exatlón México

La semana 22 de Exatlón México estuvo marcada por tensión total. Los Azules arrebataron la ventaja, mientras los Rojos prometieron responder. La Villa 360 se disputó con solo 8 puntos de diferencia. Antonio Rosique destacó el alto nivel competitivo en una de las temporadas más intensas.

