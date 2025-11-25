Exatlón México | Programa Completo | Una jornada imperdible que definirá destino de todos los atletas con sanciones y nuevos atletas
Un capítulo de infarto: decisiones, risas, sanciones y refuerzos. Así llega el programa completo de Exatlón México esta semana.
En este nuevo y decisivo programa de Exatlón México, los equipos llegan cargados de tensión, sorpresas y expectativas: con atletas en riesgo, refuerzos inesperados, sanciones internas y la promesa de nuevos duelos impactantes, la competencia se vuelve más intensa que nunca mientras rojos y azules se preparan para una noche de emociones altísimas y resultados que cambiarán el rumbo de la novena temporada.
