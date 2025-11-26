Las amistades más bonitas de La Granja VIP surgen en La Verdad: ¡de Adame y Eleazar a La Bea y Teo!
Adal Ramones organizó una dinámica en donde quedó claro que en La Granja VIP no todo es rivalidad y estrategia
La noche de este martes tuvo un sabor especial gracias a la dinámica de La Verdad, un juego en el que los concursantes confesaron a qué celebridad les gustaría ver con ellos en la final de La Granja VIP y que dejó al descubierto algunas de las amistades más bonitas que se han formado a lo largo del juego.
¿Qué amistades se consolidaron con el juego de La Verdad en La Granja VIP?
Aunque a lo largo de casi 7 semanas hemos sido testigos de muchos roces y traiciones en La Granja VIP, esto no ha sido impedimento para que también surjan relaciones de amistad verdadera... ¡"El Patrón", por ejemplo, no pudo evitar reconocer que extraña a su compadre Kike Mayagoitia! Las amistades que más enternecieron al público en el Juego de la Verdad fueron:
- LA BEA Y TEO
En medio de la ola de explicaciones e incluso reclamos, los fans sintieron mucha ternura cuando Teo y La Bea intercambiaron palabras de cariño al aceptar que les gustaría llegar juntos a la final.
"Bea, no teníamos una amistad como tal, pero este reality nos ha servido para conocernos y para darnos cuenta que aquí hay mucho amor (…) eres una mujer valiente, amorosa, empática, y necesito que México reconozca el talento que tienes", dijo Teo.
La Bea, por otro lado, se dejó querer por Teo ya que desde el inicio ambos comenzaron a llevarse muy bien... ¡sin embargo, a la hora de entregar ella su paleta verde, reveló el cariño que siente por "El Patrón"!
- "EL PATRÓN" Y LA BEA
Otra relación llena de cariño y complicidad en La Granja VIP que ha acaparado los comentarios de los internautas es la de La Bea y "El Patrón", ¡no pierden la oportunidad de intercambiar gestos tiernos y, por eso, la comediante quiere ver al luchador profesional en la final!
"Cuando te conocí me diste mucho miedo, pero te he conocido y hemos compartido muchos momentos juntos, quiero estar contigo en la final porque los dos venimos desde abajo y los dos somos trabajadores, te quiero y te admiro, y me hace mucha ilusión pensar en lo que allá afuera podemos hacer juntos", dijo La Bea. "Te admiro de aquí hasta el cielo", respondió por su parte "El Patrón" visiblemente conmovido.
- ALFREDO ADAME Y ELEAZAR GÓMEZ
Una de las no-sorpresas de la velada fue cuando Eleazar Gómez y Alfredo Adame reafirmaron su amistad... ¡quieren llegar juntos a la final y el "Golden boy" le ofreció su casa a su nuevo amigo por si algún día necesita un techo!
"Eleazar, te quiero conmigo en la final (…) es un muchacho emprendedor, con mucho empuje, con mucho empeño y que no se deja de nadie", alabó Alfredo Adame, mientras que Eleazar Gómez también se deshizo en elogios para el actor: "Veo a Alfredo en la Final, y si con alguien me gustaría compartir este momento es con Alfredo Adame", dijo el granjero.
- FABIOLA CAMPOMANES Y LIS VEGA
Comadres, amigas íntimas y compañeras de batalla, Fabiola Campomanes y Lis Vega lograron forjar una relación muy cercana y, por ello, desean verse juntas en la final de La Granja VIP.
"Este gallo me gustaría compartirlo con mi 'mamasonga', gracias por ser la mujer que eres: valiente, real, positiva, congruente, me encantaría caminar contigo no sólo en la vida, sino en la Final: te admiro, te respeto y te amo", dijo.
- ALFREDO ADAME Y... ¿"EL PATRÓN"?
Si bien hemos visto más roces que gestos de amistad entre Alfredo Adame y "El Patrón", la dinámica de este martes fue importante para confirmar que entre ambos hay mucho respeto, aunque eso sí… ¡al luchador no le gustaría ver mucho a su rival en la Final!
"Eres un hombre con una trayectoria impresionante que yo desde niño quería tener (…) te comparo con mi tío Mil Máscaras por su grandeza, me hiciste ver algunos de mis errores, te aplaudo y te enaltezco de la manera más alta, yo amo los villanos", aceptó "El Patrón".
- SERGIO MAYER MORI Y LA BEA
Otra amistad muy fuerte de La Granja VIP es la que logró consolidarse entre Sergio Mayer Mori y La Bea, algo que se reafirmó en el juego de La Verdad de este martes.
"Si no gano yo, quiero que ganes tú, Bea, siento que eres una persona que se lo merece y quiero que la gente conozca tu proyecto, te quiero mucho y admiro mucho tu persona", dijo Sergio Mayer Mori.
La Bea, por otra parte, reconoció que aunque en un inicio pensó que Sergio: "Me gustaría que estuviéramos juntos en la final, cotorrear y a ver quién gana, de verdad muchas gracias", le respondió.
¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?
Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA DE ELIMINACIÓN
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN