OFICIAL: Ya tenemos al la SEGUNDA NOMINADA después de El Duelo de nominación en La Granja VIP

HOY Martes 25 de noviembre vivimos La Gala con El Duelo de nominación en La Granja VIP, donde los duelistas fueron Kim Shantal, peón escogida por el público a través de sus votos, y Alfredo Adame, granjero escogido por El Capataz de la semana: César Doroteo. Tanto Shantal como Adame tuvieron que escoger a un ayudante, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez, respectivamente.

El juego de la noche fue totalmente de suerte y azar, en donde la suerte no estuvo de lado de Kim Shantal, quien resultó ser la perdedora y, por lo tanto, la SEGUNDA NOMINADA de la séptima semana de La Granja VIP.

Quiénes son los nominados en la séptima semana de La Granja VIP

Hasta el momento tenemos a Fabiola Campomanes como nominada, esto después de que Kike Mayagoitia decidiera dejarla en esa posición a través de su legado después de la eliminación que sufrió el pasado domingo.

A esta plancha se subió Kim Shantal, ya que perdió El Duelo. Hasta el momento esos son los granjeros NOMINADOS, recuerda que el miércoles 26 después de La Asamblea vamos a tener a los otros dos granjeros que conformarán el cuadro completo de la nominación en la semana siete de La Granja VIP.

Sin embargo el jueves de Salvación todo puede cambiar, ya que los CUATRO nominados podrán jugar para ser SALVADOS y lograr permanecer una semana más dentro de La Granja VIP.

¿Cuándo se abren las votaciones de La Granja VIP?

Recuerda que cada miércoles después de que se vive el tenso momento de La Asamblea se abren las votaciones para que vayas a salvar a tu granjero o granjera favorita. De igual forma estos votos se cierran el domingo durante La Gala en cuanto nuestro querido conductor Adal Ramones cante este corte.