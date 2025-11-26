Fabiola Campomanes está dolida con Kike Mayagoitia por nominarla en La Granja VIP: “Sentí feo”

Fabiola Campomanes aceptó en La Granja VIP que sí está muy dolida con Kike Mayagoitia porque le dejó el Legado con el que se convirtió en la primera nominada de la séptima semana... ¡sintió unas vibras muy raras con él y sus peores temores se confirmaron este lunes!

¡¿Se aclaró lo del ‘papelito’ de Sergio?! Kike Mayagoitia nos visitó y no se guardó nada de La Granja VIP TV Azteca [VIDEO] ¡Lo de Fabiola y lo del ‘papelito’ de Sergio! Kike Mayagoitia nos visitó y el chisme de La Granja VIP se puso calientito. ¡No se guardó nada de los granjeros!

¿Cómo se sintió Fabiola Campomanes con el Legado de Kike Mayagoitia?

Tanto el público como los granjeros pensaron muy seriamente que Kike Mayagoitia afectaría con la nominación directa a Lis Vega o a Sergio Mayer Mori; sin embargo, el amigo de "El Patrón" tomó una decisión diferente, algo que por cierto Fabiola ya veía venir por ciertas señales que detectó en su compañero: ¡las vibras hablan!

"Yo sentí que me iba a nominar a mí porque sentí la energía, la energía no miente y sentí feo porque él cambió conmigo unos días antes, se volvió más serio", le contó Campomanes a los granjeros.

Para la actriz, el hecho de que Kike Mayagoitia no hubiera hablado con ella directamente a pesar de todo el tiempo que compartieron es un detalle que simplemente no puede perdonar.

"Lo único que sentí feo es que dije 'pudo decirme algo a mí', nunca entendí porque compartimos un mes y medio aquí, y siempre le tiré buen p3do", se lamentó Fabiola poco antes de la Gala de este martes.

¿El Legado de Kike Mayagoitia acabará por desatar la eliminación de su compañera o los giros inesperados de La Granja VIP recaerán en otra celebridad? ¡Todo podría ocurrir en el reality más viral de TV Azteca!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: