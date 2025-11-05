Exatlón México | Programa completo |Los ánimos se encienden y los equipos viven un episodio lleno de emociones, medallas y estrategias!

El más reciente episodio de Exatlón México mantuvo a los fanáticos al filo del asiento con una mezcla de adrenalina, rivalidad y momentos inolvidables. La noche arrancó con el regreso del ánimo azul, tras su victoria en el Duelo de los Enigmas, mientras que El Equipo Rojo encendió los ánimos al conquistar una nueva medalla varonil, reafirmando su dominio en la competencia. No obstante, el punto más alto llegó con La Batalla Colosal, donde Antonio Rosique presentó el espectacular premio “Súper Combo Mar Adentro, Sol Afuera”, un paquete que combinó la aventura del buceo con el lujo de un exclusivo club de playa.