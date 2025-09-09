inklusion logo Sitio accesible
Exatlón Draft El Ascenso | Programa Completo | ¡Arranca la competencia!

Inmunidad, Villa 360 y gloria: así arrancan los primeros duelos que ponen a prueba a 24 guerreros.

24 atletas, divididos en 12 blancos y 12 negros, dieron todo en la primera batalla por la inmunidad transferible, un duelo cardíaco que midió su puntería y destreza. Después llegó el esperado juego por la Villa 360, donde el descanso se convirtió en un premio vital para seguir resistiendo en esta competencia llena de sueños, estrategia y pasión. Aquí arranca una aventura que promete emociones al límite.

