Va por su tercer hijo pero no paga la pensión del primero; así criticaron a Matías Novoa

La noticia fue aplaudida por los fanáticos de ambos personajes de la farándula, sin embargo salió a la luz algo que no muchos recordaban. Matías Novoa tiene un hijo que engendró antes de estar con Michelle Renaud y según las críticas de algunos internautas, nunca dio pensión para su primogénito. Por ello, es necesario revisar si las acusaciones son ciertas o solamente le están calumniando.

¿Es cierto que Matías Novoa no paga la pensión de su primer hijo?

En las horas recientes se dio a conocer que Matías y Michelle concebirán a una segunda criatura. Ya hay fotos de ellos celebrando la vida juntos e incluso este 9 de septiembre es cumpleaños de la orgullosa mamá de Milo, quien nació en junio del 2024. Con esto, serán el cuarto hijo que traen a vida los actores, pues antes de su matrimonio… cada uno tuvo un hijo.

Y justamente allí llega el “problema” en el que están envolviendo a Novoa. Según las críticas de algunos usuarios de las redes sociales, el actor chileno de 45 años no paga la pensión de Axel. Este niño-adolescente de 14 años es hijo de la actriz María José Magán. En declaraciones previa de María, desde el 2017 no recibe lo que le corresponde de su hijo.

¿De qué sexo será el nuevo bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa?

No hay información que confirme esa respuesta. La actriz de 37 años luce con un embarazo bastante avanzado (tampoco hay fecha de nacimiento probable) en las fotos compartidas en Instagram. Ambos viajaron a Londres, desde España donde residen, y se espera que en breve se conozca el sexo del nuevo bebé de ambos.

Con esto, Matías Novoa tendrá tres hijos, que son Axel (matrimonio pasado), Milo y el que viene en camino. Mientras que Michelle Renaud también concibió a Marcelo (hijo del empresario Josué Alvarado) y este par que pronto se juntarán con su padre sudamericano.

