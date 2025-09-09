Se acabaron los rumores: Jezzini reaparece con INSÓLITO anuncio en sus redes sociales

Después de muchísimas especulaciones, polémica, preocupación de sus seguidores y una peculiar entrevista en Venga La Alegría, el influencer Jezzini regresó a las redes sociales para hacer un anuncio que tiene que ver con su identidad como creador de contenido y carrera.

Esto es lo que Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, nombre real del influencer, tenía que anunciar.

Jezzini debuta en la música con nuevo nombre y una canción

Ahora conocido como Zzini, el creador de contenido dio a conocer en su cuenta oficial de Instagram que ahora probará suerte en la música, y acaba de estrenar su primera canción en Spotify.

El influencer hizo una publicación con varias fotografías en blanco y negro donde se le ve con su “nuevo look": una peluca negra y lacia con corte bob, un overol negro y playera blanca. Estas fotos son parte del arte para promocionar su primer sencillo como cantante: “Big Bang (er)".

En sus historias también adoptó el alter ego de Zzini, nombre que al parecer tendrá como artista musical. “Oficialmente él”, escribió en una historia con una captura que muestra su nuevo nombre.

Su primera canción, “Big Bang (er)" habla sobre un renacimiento, una evolución y el surgimiento a partir del caos. "“Big Bang: no te puedes escapar. Big Bang: tú también vas a explotar”, dice parte del coro.

En la letra de la canción, Jezzini parece dar a entender que el drástico cambio que ha mostrado va más allá de anunciar su faceta como cantante. “Sé que yo fui aquel que reía y parecía ser feliz”, y “mi piel es nueva pero no mi corazón”, son algunas otras frases presentes en el tema.

Hace unas semanas, el creador de contenido borró todas sus publicaciones de redes sociales; mucho se habló sobre si tenía problemas de salud. Este 9 de septiembre también dio una críptica entrevista en Venga La Alegría, donde aseguró que había sido hipnotizado y que “una voz” lo había motivado a ser quien realmente siempre había querido.