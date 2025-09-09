Estas serían las razones por las que Christian Nodal no permite a su hija viajar con Cazzu

La disputa entre Christian Nodal y Cazzu tras su separación continúa y tiene a su hija Inti en el medio. Mientras la cantante argentina pide poder viajar con su hija, se conocieron los motivos por los cuales el artista mexicano no le firma el permiso.

Inti es la hija que Christian Nodal y Cazzu comparten y ahora se ha convertido en parte de su historia de amor fallido. Es que desde que los artistas decidieron tomar caminos por separado, la cantante argentina expuso una situación que la hace temer perder a su hija.

¿Qué pide Cazzu a Christian Nodal?

Tal como fue revelado por Cazzu en el podcast “Se regalan dudas”, la cantante le pidió a Christian Nodal que le firmara un permiso para que Inti pudiera viajar con ella durante sus giras. Sin embargo, explicó, la respuesta del mexicano fue negativa.

“Ya va a pasar más de un año y ese permiso yo no lo tengo”, sentenció Cazzu y dejó expuesto al esposo de Ángela Aguilar. La artista argentina afirmó que Christian Nodal le hizo sentir con su mirada que tienen el control sobre ella y su hija.

¿Cuáles serían las razones de la decisión de Christian Nodal?

Mientras el tema sigue dando de qué hablar entre los seguidores de ambos artistas, los medios de comunicación no le pierden pisada a la historia. Ahora, una persona cercana a Christian Nodal y Cazzu reveló cuáles serían los motivos por los que el cantante no permite que su ex pareja pueda viajar junto a Inti.

Fue a través de TVNotas que esa fuente indicó que Nodal quiere castigar a Cazzu por venganza ya que no le perdona que haya “desmentido las declaraciones de Ángela quien aseguró que ‘todos los involucrados’ ya sabían de la relación que tenía con el padre de su hija”. El cantante le habría exigido que pidiera disculpas públicas o saliera a retractarse pero, ante la negativa de Cazzu, “ahora él se la está cobrando”.

