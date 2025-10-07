Exatlón México | Programa Completo | Nuevos comienzos, regresos inesperados y victorias que cambian el rumbo de la competencia.

La nueva etapa de Exatlón México llegó cargada de emociones, estrategias y sorpresas que sacudieron al reality deportivo más demandante de la televisión. Tras la dolorosa eliminación de uno de los integrantes del Equipo Azul, las cosas se movieron rápidamente. El refuerzo tan esperado llegó y la esperanza renació entre los atletas. No obstante, el verdadero golpe de emoción lo dio el regreso de Aristeo Cázares, quien después de 156 semanas fuera de los circuitos volvió con una sola meta: ser imparable.