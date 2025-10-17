Exatlón México | Programa completo | ¡Caos total en Exatlón! Rachas rotas, advertencias de Rosique y un duelo que cambia todo

La tensión en Exatlón México alcanzó su punto más alto durante el programa más reciente, donde El Equipo Azul sigue demostrando su fortaleza con una racha imparable, mientras que El Equipo Rojo busca recomponer su estrategia en medio de roces y frustraciones internas. Las pistas se convirtieron en campo de batalla, y cada circuito fue una prueba no solo física, sino mental.