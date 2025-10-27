Exatlón México | Programa completo | La competencia se enciende: Estrategias secretas, choques de poder y un juego que cambia el rumbo de la competencia

El juego ha alcanzado su punto más explosivo en Exatlón México. El Equipo Rojo, fortalecido por sus recientes victorias, buscan mantener su dominio y consolidar su renacer dentro de la competencia, mientras que El Equipo Azul, herido pero estratégicos, apuestan todo a su nueva arma secreta: las enigmáticas “Máscaras del Poder”, con las que esperan revertir su mala racha.