Exatlón México | Programa completo | La competencia se enciende: Estrategias secretas, choques de poder y un juego que cambia el rumbo de la competencia
Los ánimos están al rojo vivo y las estrategias cada vez más arriesgadas. En Exatlón México, nada está decidido: El dominio de La Villa 360 y las vida extra está en juego.
El juego ha alcanzado su punto más explosivo en Exatlón México. El Equipo Rojo, fortalecido por sus recientes victorias, buscan mantener su dominio y consolidar su renacer dentro de la competencia, mientras que El Equipo Azul, herido pero estratégicos, apuestan todo a su nueva arma secreta: las enigmáticas “Máscaras del Poder”, con las que esperan revertir su mala racha.
