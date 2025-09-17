¿Quiénes son los favoritos de Exatlón Draft El Ascenso según las redes sociales?

Esta nueva edición de Exatlón Draft El Ascenso, no solo vive dentro de cada competencia, sino también desde casa y claro desde las redes sociales, pues los fanáticos del programa han convertido cada uno de los episodios en tendencia, y dentro de esta conversación digital, que ya han comenzado a sonar varios nombres como los favoritos y más queridos por el público.

El favorito del público según las redes

Aunque aún falta tiempo para saber quiénes serán los atletas que logren pasar la prueba, la conversación digital ya especula sobre quiénes son los favoritos para llegar a la próxima entrega de Exatlón México, pues en redes se ha resaltado la fuerza de atletas como Alexis o el rendimiento o carisma de Karol, quienes figuran como dos de los grandes favoritos que el público espera ver en la siguiente entrega.

La importancia del apoyo en redes sociales

Aunque los atletas son quienes tienen la última palabra al darlo todo en cada uno de los duelos, es importante señalar que la presencia del fandom en redes sociales es muy importante, pues es gracias a la popularidad que llegan a alcanzar que los competidores obtienen visibilidad, inspiración y fortaleza, pues el reto no solo se vive en cada competencia sino también desde el apoyo de la gente.

