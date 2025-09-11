Captan a Valentina Gilabert con la hija de Marianne Gonzaga, y la influencer reacciona

En TikTok se viralizó un nuevo video donde supuestamente aparece la modelo Valentina Gilabert cuidando a la hija de Marianne Gonzaga. Lo que parece indicar que el video es auténtico es que la misma Marianne reaccionó a la publicación.

Han pasado solo unos días desde que Valentina Gilabert dio una entrevista narrando a detalle cómo fue el ataque en su contra, mientras Marianne Gonzaga publicó un video disculpándose con la modelo.

Valentina Gilabert es captada cuidando a la hija de Marianne Gonzaga

En el video, que dura menos de 10 segundos, se aprecia a quien parece ser Valentina con Emma, la hija de su agresora. No se distingue si quien está a cuadro es realmente la modelo ni tampoco si en la carriola estaba la pequeña de un año.

El video proviene de una cuenta anónima y hasta ahora es el único material que se ha publicado ahí. La persona que lo subió está criticando a Valentina Gilabert, usando emojis de banderas rojas y con la frase “Ya mejor cámbiate el nombre a Marianne, hermosa”.

Sin embargo, lo único que parece confirmar la veracidad del video es la interacción de Marianne Gonzaga, quien compartió el clip en su perfil. Según algunas capturas hechas por usuarios y algunos creadores de contenido, Marianne habría comentado el nombre de su hija con un corazón, pero supuestamente borró el comentario.

En la sección del comentarios de la publicación original, hay personas criticando tanto a Marianne Gonzaga como a Valentina Gilabert. Esta última compartió hace unos días los mensajes de odio que suele recibir en grandes cantidades, donde la culpan de haber sido atacada por la influencer.

Actualmente Valentina es novia de José Said Becerril, expareja de Marianne Gonzaga y por celos hacia éste que la influencer habría agredido a la modelo. Marianne ha acusado a José Said de no dejarle ver a su hija libremente desde que salió del centro para menores donde estuvo recluida 5 meses.