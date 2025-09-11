Si ordenas los billetes de menor a mayor podrías tener un trastorno muy perturbador; esto dice la Psicología

Realmente se percibe extremadamente normal que alguien ordene sus cosas con un sentido de menos a más o de más a menos. Sin embargo, estos estudios indican que organizar billetes en orden ascendente se puede volver un problema. Y es que esto es una característica de las personas que padecen TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo). Aunque no se trata de alarmarse de inmediato, se le debe dar su prestar su debida atención, así lo explica la Psicología.

¿Qué dice la Psicología del Trastorno Obsesivo Compulsivo?

Como primer punto se debe aclarar que no se puede hacer una conclusión clínica de una actividad que probablemente no signifique nada además de una necesidad de acomodar cosas. Sin embargo la Psicología advierte que si esto se vuelve una necesidad y además se transmite a otras áreas del espacio personal, sí puede ser un problema.

Probablemente te guste acomodar tu cuarto, mantener limpia la ropa, organizar tus actividades de manera meticulosa. Sin embargo, si no tienes control absoluto de tus cosas te genera un estrés que lastime tu paz mental… allí sí hay un problema. Y es que el TOC se define como el trastorno que hace a las personas vivir bajo la obsesión de sistemas de repetición que consumen el tiempo y la energía.

¿Cómo puedo darme cuenta si tengo el TOC, según la Psicología?

En parte de los consejos que siempre se deben dar, está el siguiente. Si te percatas de que tu ansia de control te perturba en demasía, lo ideal es acudir con un profesional de tu confianza. Y para hacer un análisis primario de la situación, de esto trata el Trastorno Obsesivo Compulsivo.