“Yo no le hubiera dado ese penal”: Rosique habla sobre la ilusión (y el error) de Chivas

Antonio Rosique sin duda es una figura clave del deporte; además de ser La Máxima Autoridad de Exatlón México, el conductor es ampliamente reconocido dentro del análisis deportivo, por lo que para sus seguidores y fanáticos del futbol, el que hablara sobre la polémica del penalti cobrado por Javier "Chicharito" Hernández resultó relevante, pues el periodista, a pesar de que celebró la gran temporada del Rebaño Sagrado, también dejó en claro que él no habría elegido al delantero para asumir la responsabilidad del penal, especialmente en un momento tan cargado de tensiones.

¿Qué dijo Antonio Rosique sobre el partido de Chivas?

El analista deportivo reconoció que, pese a los altibajos que ha enfrentado el equipo en los últimos años, Chivas logró construir una temporada digna de su historia. El proyecto de Fernando Gago (como él lo describe), “ilusiona y promete”, pues el equipo volvió a competir con carácter, entrega y consistencia. A pesar de los elogios, Rosique advierte que la escuadra va por buen camino, pero que aún falta mucho para volver a los viejos años de gloria.

El penal de la discordia de Chivas

Rosique también se dio el tiempo de hablaros sobre el penal que marcó el futuro de Chivas y en especial a Javier Hernández “El Chicharito”: “Yo no le hubiera dado la responsabilidad de ese penalti”. La Máxima Autoridad de Exatlón México fue clara al señalar que Javier no era el indicado para ese tiro, pues cargaba con el peso de su figura, las expectativas de sus compañeros, de los aficionados y de las cámaras, responsabilidad que pudo generarle gran presión.

¿El futuro de Chivas?

A pesar de la gran polémica generada en torno al pasado juego del Rebaño Sagrado, Rosique insiste en que Chivas va por un muy buen camino, argumento que coincide con los fans, quienes saben que, a pesar de los malos años, la escuadra emociona y genera expectativa.

