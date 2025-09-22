Exatlón Draft El Ascenso | Duelo Internacional! Atletas de Exatlón Grecia llegan a medirse contra México

La competencia sube de nivel en Exatlón Draft El Ascenso. Antonio Rosique sorprendió a los equipos al anunciar la llegada de los atletas de Exatlón Grecia, quienes se unirán a la batalla en un esperado duelo internacional. Este choque promete no solo poner a prueba la fuerza física y mental de los mexicanos, sino también revelar hasta dónde pueden llegar cuando se enfrentan a rivales de talla mundial.