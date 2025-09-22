Exatlón Draft El Ascenso | Duelo Internacional! Atletas de Exatlón Grecia llegan a medirse contra México
La adrenalina cruza fronteras: Exatlón Draft El Ascenso recibe a los atletas de Grecia en un duelo internacional que promete emociones al límite. Rosique fue el encargado de darles la bienvenida en una noche que marcará historia en la competencia.
La competencia sube de nivel en Exatlón Draft El Ascenso. Antonio Rosique sorprendió a los equipos al anunciar la llegada de los atletas de Exatlón Grecia, quienes se unirán a la batalla en un esperado duelo internacional. Este choque promete no solo poner a prueba la fuerza física y mental de los mexicanos, sino también revelar hasta dónde pueden llegar cuando se enfrentan a rivales de talla mundial.
