Benyamin revela la verdad sobre Villaluz y desata risas en Exatlón México: “No hablo de esos temas”

Benyamin encendió la conversación en Exatlón México al revelar que muchos creen que Villaluz es muy serio, pero aseguró que en realidad es “muy buena onda” y que no tiene problemas con nadie dentro de la competencia. No obstante, lo que más llamó la atención fue cuando confesó que al inicio de la temporada un atleta del Equipo Rojo le caía mal.