NATALY GUTIÉRREZ
Guardianes | Exatlón
Edad: 30 años.
Fecha de Nacimiento: 29 de abril de 1991.
- Jalisco.
Disciplina: Baloncesto.
- LIGA JUVENIL (2004-2010)
7 olimpiadas nacionales representando al estado de Jalisco.
2 medallas de plata
2 medallas de bronce
2 cuadros ideales y un MVP.
2 nacionales primera fuerza segundo y tercer lugar.
- Seleccionada nacional sub 17.
- UNIVERSITARIO. (ITESM Mty 2010-2015).
3 Universiadas Nacionales: 2 medallas de oro.
Conadeip premier: 3 medallas de oro.
ABE: medalla de plata.
Campeonato sub 21 - medalla de oro, mención quinta ideal 2012.
Campeonato nacional sub 19 - medalla de oro, premio quinta ideal 2013.
- LIGA PROFESIONAL (2016-2020)
Temporada 2016 Lobas de Aguascalientes LMBPF segundo lugar.
Primer lugar liga CIBANORO titanes de Los Mochis 2016.
Temporada 2017 LMBPF : 4to. Lugar con Tapatías de Jalisco.
Primer lugar liga CIBANORO con Titanes de Los Mochis 2017.
Equipo Mieleras de Gto. LMBPF 2018
Juego de Estrellas 2018 LMBPF
Preseleccionada Nacional Centroamericanos y del Caribe 2018.
Campeonato nacional 3x3 UNAM
2019 México Guerreras 3x3 heat mx.
Selección Nacional 3X3 Montreal Canada Women Serie Tour Mundial FIBA 3x3 2019.
Temporada 2020 Escaramuzas de jalisco LMBPF.