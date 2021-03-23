Exatlón: ¿Cuál es el nuevo horario tras el inicio de La Voz Kids? Te decimos los días y la hora en la que inicia.

Exatlón: Titanes vs Héroes nos regaló inéditos momentos a lo largo de estos meses, pues tus atletas favoritos presumieron trepidantes duelos que fueron sintonizados por amantes y fanáticos del famoso reality show.

La cuarta temporada de Exatlón está a punto de llegar a la recta final; sin embargo, también se avecinan cambios que no te puedes perder.

Y es que, estamos a punto de conocer a los finalistas de la edición más exigente del reality show conducido por nuestro conductor Antonio Rosique.

Sin embargo, también existe un cambio de horario que tienes que conocer para continuar disfrutando de las batallas más cardíacas de la televisión.

Y es que, tras el inicio de La Voz Kids, Extalón: Titanes vs Héroes se transmitirá en estos días:



Miércoles, jueves y viernes: 19:30 horas

Domingos: 20:00 horas

Recuerda que debes anotar en tu calendario la final de Exatlón: Titanes vs Héroes, misma se transmitirá el próximo domingo 4 de abril en vivo desde las tierras de República Dominicana.

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Estos atletas buscan un pase dorado a la gran final de Exatlón: Titanes vs Héroes

Titanes y Héroes se enfrentarán cara a cara por un boleto al último día del querido reality show. Mati Álvarez, Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro son las mujeres que buscan levantar la copa más deseada de la pantalla chica.

Por parte de los hombres, Pato Araujo, Heliud Pulido y Javi Márquez se preparan para batirse en un trepidante duelo que podría acercarlos a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

El público mexicano ya tiene sus apuestas, pues desea ver a su participante favoritos alcanzar la gloria en las tierras más demandantes de la pantalla chica.

Por lo pronto, seis atletas restantes se preparan para regalarnos un maravilloso espectáculo, mismos que seguramente serán recordado por fanáticos y amantes de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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