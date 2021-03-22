Exatlón: ¿Quién ocupará el lugar de Zudikey Rodríguez en las semifinales del reality show?

Las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes fueron testigo de un doloroso momento en esta cuarta temporada del reality show. Y es que la talentosa Zudikey Rodríguez abandonó las playas de República Dominicana para resolver asuntos familiares en México.

La atleta, de 34 años, confesó que dos familiares se encontraban muy graves debido a problemas relacionados al Covid-19.

La querida mexicana abandonó la cuarta temporada de Exatlón para reunirse con sus personas especiales y brindar apoyo a toda su familia.

Fue el día de ayer, cuando ‘La Gacela’ se sinceró en las comodidades de la Fortaleza junto a Antonio Rosique y sus compañeros de la contienda.

Asimilando muchas cosas, pidiéndole a Dios que mis familiares estén bien que se recuperen. Sé que la situación es bastante delicada, ya pude hablar con mi mamá; está destrozada, en un momento la esperanza se pierde, ella me necesita, llorando me pide que vuelva

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Zudikey Rodríguez deja un hueco enorme en las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes

Millones de admiradores enviaron buenos deseos a la mexicana bajo el hashtag #GraciasZudikey. Por si fuera poco, algunos Exatlón Lovers se preguntaron sobre el lugar vacío que dejó la atleta en el equipo Titanes.

Recordemos que Zudy se encontraba en una cardíaca batalla en las semifinales, cuando fue enterada sobre su situación familiar en México.

Rodríguez abandonó la competencia contra la basquetbolista profesional Casandra Ascencio, quien también peleó hasta el último momento por un boleto a las semifinales de Exatlón.

No habrá atleta que supla el lugar de Zudikey Rodríguez, por lo que Casandra Asencio tiene un lugar asegurado en la recta final de la contienda.

Ahora, Mati Álvarez, Evelyn Guijarro y Casandra Ascencio pelearán en las tierras de República Dominicana para ganar un sólido lugar en la cardíaca final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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