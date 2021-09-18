Exatlón: Ernesto Cázares y su novia, María, revelan el nombre de su bebé.

Ernesto Cázares, exatleta de Exatlón México, y su novia María, hicieron un importante anuncio a través de sus redes sociales, se trata del nombre del bebé que están esperando.

Aunque aún no han revelado el sexo del próximo integrante de su familia, ya eligieron cómo lo llamaran, así que eligieron inteligentemente el nombre: Lucian@, es decir que si es niña será Luciana y si es niño lo llamarán Luciano.

El dato tan esperado por los fans del deportista de alto rendimiento que formara parte de nuestras playas y tierras más demandantes, fue anunciado a través de la cuenta oficial de Instagram de su pareja.

Te puede interesar: Exatlón: Macky muestra su lado más sensible tras romper en llanto.

La novia de Ernesto Cázares luce impecable con su embarazo

Esta no es la primera vez que María publica instantáneas donde luce espléndidamente su embarazo, pues en ocasiones anteriores, incluso hizo una sesión en ropa interior con su amado Ernesto Cázares.

Para el anuncio del nombre de su bebé, la influencer eligió un look que consistió en un vestido negro a la rodilla con aplicaciones de encaje, unas sandalias del mismo color estilo gladiador y una bolsa azul cielo que resaltaba en su atuendo.

También podría interesarte: Exatlón: Ana Lago reacciona a la polémica de Macky y Osirys.