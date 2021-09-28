Exatlón: ¿Qué tienen en común Koke y Pato Araujo? Atletas lo revelan.

La quinta edición de Exatlón comenzó con emociones encontradas por parte de los fanáticos, quienes fueron testigos de los nuevos rostros recién llegados a las tierras de República Dominicana.

Koke Guerrero se convirtió en la revelación de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores

Sin duda, uno de los caballeros que destacó desde el primer capítulo, fue Koke Guerrero.

Se trata de un joven animador sinaloense que llegó con todas las ganas de convertirse en una leyenda del reality show más exigente de la pantalla chica.

Sin embargo, algunos internautas consideran que Koke Guerrero ha tenido acciones muy polémicas dentro de su debut en Exatlón.

Por ejemplo, en el juego de las Palabras Prohibidas, el sinaloense escupió al piso y pronunció la frase “Hey, cállense el hocico, ustedes” a sus rivales del equipo rojo.

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Koke Guerrero es comparado con Pato Araujo

Miles de internautas no dudaron en comparar a Koke con Pato Araujo, colimense que se convirtió en el atleta más polémico de la cuarta temporada Exatlón: Titanes vs Héroes.

Por si fuera poco, Ernesto Cázares y Mau Wow realizaron un live en Instagram, donde hablaron de las comparaciones entre Koke y el ganador de la cuarta edición de Exatlón.

“No es que Koke sea grosero, simplemente es el roce de la competencia, siento yo, lo llevó a ese límite. Por ejemplo, Pato no es grosero, pero en competencia es donde sí calaba... Pato dentro del juego sí caía mal, pero ya afuera es muy buen tipo”, expresó el campeón más querido de México para sus millones de seguidores en Instagram.

Ernesto y Mauricio no consideran a Koke Guerrero como una mala persona, sino la intensidad de Exatlón saca su lado más competitivo.

Los fanáticos han reaccionado en las redes sociales respecto a la controversial actitud de Koke en sus primeras semanas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Y es que, los admiradores, consideran que el animador sinaloense es el atleta más polémico de esta temporada, quitando del trono al recordado Capitán Araujo.

No obstante, ambos poseen cualidades superlativas, pues uno de ellos ya fue campeón y el otro, en esta temporada, podría ser uno de los finalistas. ¿Lo conseguirá?

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