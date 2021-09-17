Exatlón: Macky muestra su lado más sensible tras romper en llanto.

Macky González demostró que es una mujer muy sensible detrás de la fuerte armadura que presume en las tierras de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Y es que, la atleta mexicana, rompió en llanto tras perder la Batalla por la Conexión, misma que fue ganada por los Guardianes con la posibilidad de una videollamada con sus seres queridos en México.

Tras la derrota, Macky González se sinceró con los integrantes del equipo azul y confesó su distanciamiento con su mejor amigo en medio del llanto.

“Desde que empezó Exatlón yo estoy peleada con mi mejor amigo, lo extraño. Si ves esto, quiero que sepas que te extraño, que muchas veces pienso en ti y que recuerdo todas las cosas bonitas que hemos vivido, espero que este tiempo de estar separados nos sirva a los y te agradezco que me hayas presentado al amorcito de mi vida”, expresó la mexicana al borde de las lágrimas.

Millones de personas fueron testigos del lado más sensible de la atleta, quien ya había debutado en la primera temporada de Exatlón en el equipo de Contendientes.

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¿Quién es el misterioso amigo que enfrenta problemas con Macky González?

Las palabras de Macky González se viralizaron entre los fanáticos de Exatlón, quienes inmediatamente pensaron en Ernesto Cázares.

Recordemos que, Macky y Ernesto, formaron una bellísima amistad en la primera temporada de Exatlón, donde ambos llegaron hasta el último día de la Gran Final.

Sin embargo, Ernesto Cázares no ha demostrado ningún tipo de rivalidad con la integrante del equipo azul.

Fue el pasado 16 de agosto, cuando el campeón más querido de México dedicó un tierno mensaje a Macky desmintiendo su rivalidad.

“Agradezco a la vida por habernos presentado. Agradezco a Dios por seguir siendo parte de mi vida, te quiero mucho Macky y sé que lograrás ser la campeona, gracias por ser mi hermana de otra familia”, escribió el absoluto ganador de la primera temporada de Exatlón.

Macky tiene otro amigo que responde al nombre de Rubén Anaya, a quien en junio de 2020, presentó en las redes sociales como su “persona favorita”.

Rubén es mánager de algunas figuras del espectáculo, es amante del ejercicio como Macky González, y constantemente presume su estilo de vida en Instagram.

Aunque aún no se confirma quién es el amigo que enfrenta un distanciamiento con la atleta, Macky González no deja de luchar y poner en alto la camiseta azul en una de las ediciones más cardíacas de nuestro reality show.

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