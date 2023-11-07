Exatlón: ¿Quién ganó la Villa 360 hoy lunes 6 de noviembre?

La competencia más demandante de la televisión mexicana, ha comenzado con una nueva temporada que va a marcar la historia de Exatlón México, donde las leyendas y los campeones, van a tener un papel fundamental, al elegir a los nuevos aspirantes.

Pero antes de poder tomar una decisión, rojos y azules, tendrán que enfrentarse por primera ocasión en la temporada, pues tienen que definir al cuadro ganador de la Villa 360 de Exatlón México.

Programa 19 mayo 2023 | Gran final de Exatlón All Star.

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¿Quién gana la batalla por la Villa 360° de Exatlón México?

En una batalla que ha dejado a los millones de fans con la boca abierta, por el gran nivel que han demostrado en sus primeros circuitos, los rojos y azules han salido a luchar por la comodidad, la cual es clave para poder tener el mejor rendimiento en Exatlón México.

En un duelo sumamente cerrado, los azules lograron quedarse con la primera carrera de la temporada, gracias a la victoria de Andrés Fierro, quien logró imponerse a Heliud Pulido.

En su primera pasada por los circuitos de Exatlón México, Daniel Corral no logró quedarse con el triunfo, ya que enfrente tenía a un gran rival como lo es Javi Márquez.

Al final, la victoria fue para los rojos, quienes van a disfrutar de las comodidades de la Villa 360 de Exatlón México, aunque la victoria no fue sencilla, ya que Daniel Corral tuvo una molestia en el hombro, por lo que no pudo volver a los circuitos.

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