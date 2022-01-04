¿Javi Márquez regresará a Exatlón: ALL STAR? Él lo revela.

El cambio ha sido una constante a lo largo de las cinco temporadas de Exatlón, pues hace unos días, la máxima autoridad Antonio Rosique anunció la primera temporada de Exatlón: ALL STAR.

Para la nueva temporada del reality más famoso de la televisión mexicana, solo los finalistas y campeones de las ediciones anteriores tendrán el derecho de participar.

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En la primera edición de Exatlón: ALL STAR solo tendremos un ganador o ganadora, a diferencia de otras ediciones en donde había dos campeones.

"Damos la bienvenida a Exatlón: ALL STAR, una competencia de carácter anual que dará invitación automática para todos los campeones y finalistas en la historia de Exatlón", expresó Rosique en Exatlón.

El regreso de Javi Márquez a Exatlón

Javi Márquez es uno de los atletas que, a lo largo de dos temporadas de Exatlón, se ganó el cariño de los millones de fans del reality deportivo.

Pero los fans se han preguntado si uno de los líderes del equipo azul tiene dentro de sus planes regresar a los circuitos más demandantes a buscar convertirse en el primer ganador de Exatlón: ALL STAR.

El tapatió aclaró todas las dudas en el mautino Venga la Alegría, donde dijo lo siguiente.

La invitación se obtuvo gracias al desempeño de esta quinta temporada. Claro que me gustaría participar, es el Exatlón: ALL STAR, es lo mejor de lo mejor, eso quiere decir que el nivel de competencia va a estar al cien por ciento, la verdad va a ser una muy buena temporada

El atleta reveló a VLA, si lo vamos a ver en la nueva temporada de Exatlón: ALL STAR.

Pero como todos sabemos, no depende nada más de mí esta invitación. Hay muchas cosas de por medio, está mi trabajo, mi familia, tengo que platicarlo muy bien; porque no me puedo ir así de la nada de un día para otro. Yo moriría por ir a Exatlón: ALL STAR porque me encanta la competencia

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Javi tiene hasta mediados de mes para resolver sus pendientes y poder dar una respuesta sobre su participación en Exatlón: ALL STAR.