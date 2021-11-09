THALÍA VILLAVICENCIO
Conquistadores | Exatlón
Edad: 32 años.
Baja California.
Disciplina: Béisbol.
- Nació en La Paz Baja California y tiene 32 años. Mide 1.73, su deporte es béisbol y es cátcher y es una persona que me gusta enfrentar límites.
- Thalía a los 8 años empezó con el atletismo, gracias a su mamá que siempre le gustó el deporte, ya que por la carencia de Béisbol en rama femenil de la época se vio obligada a incursionar en el atletismo.
- El béisbol siempre fue su pasión ya que viene de una familia de peloteros, ya que su papá y tíos jugaron béisbol por muchos años.
- Al convertirse en una atleta de alto rendimiento en el Atletismo la llevó a estudiar la carrera de Cultura Física.
- Pensó que después de los 20 años su vida deportiva terminaría en el atletismo por lo que su sueño era tener una liga de softball femenil porque era lo más similar al Béisbol y de esa forma podría apoyar a las niñas en este deporte y ella cumplir su sueño de jugar a la pelota.
- En el 2017 inicia la liga femenil de Béisbol de México y a sus 28 años cumple su gran sueño.
- Thalía asegura que en la vida no hay límites, ya que logró ser la primera seleccionada nacional de Béisbol en Baja California Sur y estuvo en el primer nacional femenil de México.
- Ha participado en 2 premundiales, uno en República Dominicana y otro en Aguascalientes.
- Ser receptora le enorgullece ya que su papá también lo fue.
- Le encanta el trabajo en equipo y sacar lo mejor de cada una de sus compañeras.
- Considera que Exatlón no solo es pasar un circuito, es una buena exigencia física, pero siente que va más allá, es auto control y sobre todo mucho respeto.
- Ha sido fan del programa y siempre ha deseado ver a un beisbolista en el reality.
- Thalía confiesa que toda su vida deportiva la ha preparado para ser una gran rival y desea ganar Exatlón México para demostrar que las mujeres también saben jugar Béisbol y dar a conocer más el Béisbol Femenil del país.
- Fue eliminada en la semana 14 de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.