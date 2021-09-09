Exatlón: ¿Quién es la famosa hermana de Tony González de Guardianes?

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores presentó nuevos rostros dispuestos a alcanzar la gloria en las playas y tierras más famosas de la televisión mexicana.

Los equipos rojo y azul se engalanaron con poderosos participantes dispuestos a llegar a la última semana de la Gran Final.

Koke, Jonathan y Ximena Duggan sorprendieron en Conquistadores, mientras que Yeye, Nataly y Tony se convirtieron en las sorpresas de Guardianes.

Por si fuera poco, los nuevos atletas también cuentan con el apoyo de sus amigos y familiares en México, país donde múltiples fanáticos sintonizan Exatlón todas las noches.

Tal es el caso del recién llegado Tony González, quien cuenta con el apoyo de una leyenda y talentosa atleta en tierra azteca.

Te puede interesar: Exatlón: Guardianes se llevan el premio secreto en la Batalla Colosal.

¿Quién es la leyenda y hermana de Tony González?

Se trata de Ana Laura González, surfista mexicana, quien se presentó en Exatlón durante la segunda temporada. Fue en agosto de 2018, cuando la atleta se unió al equipo de Famosos, donde conoció a otros participantes como Aristeo Cázares, Pato Araujo, Carmelita Correa, Zudikey Rodríguez, Alely Hernández y más.

Ana Laura se quedó con el lugar número 13 en la competencia deportiva más trepidante de la pantalla chica. Por si fuera poco, se convirtió en una de las mujeres más recordadas de todas las temporadas de nuestro reality show.

Ana Laura continúa practicando su pasión que es el surf; sin embargo, también disfruta otros deportes al aire libre en compañía de su novio Misael Hernández ‘Chino’, otro exintegrante de nuestro reality show.

González hizo historia en las tierras de República Dominicana, donde demostró su temple, liderazgo y valentía en cada uno de los circuitos.

Actualmente, cuenta con 724 mil seguidores en Instagram, red social donde presume fotos de su vida personal y profesional.

La joven atleta no ha dejado de apoyar a su hermano Tony González desde su primer día en la temporada Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Al igual que Ana Laura, Tony quiere convertirse en una leyenda y dejar huella en las tierras más demandantes del planeta.

También te puede interesar: Exatlón: Regreso del Exaball deja polémica y memes.