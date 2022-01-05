Exatlón: Zudikey revela que está lista para tener bebés con Pato Araujo.

Zudikey Rodríguez confesó ante las cámaras de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores que está lista para formar una familia y tener bebés con Pato Araujo.

“La meta más importante, ya en la edad en la que estoy, es tener una familia”, expresó la velocista mexicana en una íntima plática con Nataly.

“Estoy planeando con Pato tener hijos, concluir bien nuestra familia, entrar a esta nueva etapa y hacer una familia más grande”, continuó.

Además, la salud de Zudikey Rodríguez y Pato Araujo es óptima para tener hijos en los siguientes meses.

Ya fuimos a ver a nuestro doctor y nuestra salud está en óptimas condiciones para ser papás; eso nos deja demasiado tranquilos

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Zudikey revela que extraña ver a Pato Araujo en Exatlón

En la cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, Zudy y Pato se unieron al equipo de Guardianes, dejando ver el crecimiento de su historia de amor ante millones de televidentes.

En esta quinta temporada de nuestro reality show, la velocista confiesa los problemas que ha superado tras la ausencia de su esposo.

Pato era un gran soporte para mí en Exatlón, desde el entrenamiento y para que no me sintiera sola. Vine con un poco de miedo de no poder estar aquí, de extrañar mucho, pero la gran sorpresa es que lo estoy haciendo bien

Surge la polémica de Zudikey Rodríguez en Exatlón

La participación de Zudikey Rodríguez en la quinta temporada de Exatlón ha generado todo tipo reacciones entre los fans del reality show, todo tras su enfrentamiento con Ximena Duggan,

Recuérdese que la baterista acusó a Zudy y a Heber Gallegos de faltarle al respeto con gritos que no fueron de su agrado.

La polémica aumentó de intensidad cuando la velocista mexicana respondió a Duggan con un contundente mensaje.

“No todo gira alrededor de ti, nena”, expresó Zudikey en medio de la controversia originada en la ceremonia de Exatlón.

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