Exatlón: Zudikey Rodríguez abandona la competencia previo al duelo de eliminación. (VIDEO)
Con lágrimas en los ojos y una profunda tristeza, la atleta dijo adiós al reality show por un problema personal del cual le notificó la producción.
Difícil situación se vivió en Exatlón, pues con lágrimas en los ojos y una profunda tristeza, Zudikey Rodríguez dijo adiós al reality show por un problema personal, específicamente la salud de su abuelo y tío, del cual le notificó la producción.
Ante el asombro de sus compañeros, la atleta de alto rendimiento fue a la lancha y dijo que no tardaba; al volver, informó con el rostro húmedo que su abuelito y su tío estaban intubados y graves porque tenían COVID-19.
Están bien graves, no sé, ya se los van a llevar a Toluca, mi mamá está bien mal, tú dime qué hacemos, yo ya me quiero ir, se contagiaron. Mi abuelo está enfermo del corazón, están preparados para lo peor
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Zudikey Rodríguez recibe el apoyo de compañeros, Rosique y la producción
Antonio Rosique informó que recibieron una llamada de México que lo cambiaba todo, pues se trataba de una emergencia de salud en la familia de Zudickey y era imperante que regresara para atender la situación.
El presentador reiteró el respaldo de la producción como de sus compañeros, en esos momentos tan difíciles y tan dolorosos y aseguraron que respaldarían la decisión que tomaran como pareja y como competidores.
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