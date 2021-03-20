Exatlón: Zudikey Rodríguez abandona la competencia previo al duelo de eliminación. (VIDEO)

Difícil situación se vivió en Exatlón, pues con lágrimas en los ojos y una profunda tristeza, Zudikey Rodríguez dijo adiós al reality show por un problema personal, específicamente la salud de su abuelo y tío, del cual le notificó la producción.

Ante el asombro de sus compañeros, la atleta de alto rendimiento fue a la lancha y dijo que no tardaba; al volver, informó con el rostro húmedo que su abuelito y su tío estaban intubados y graves porque tenían COVID-19.

Están bien graves, no sé, ya se los van a llevar a Toluca, mi mamá está bien mal, tú dime qué hacemos, yo ya me quiero ir, se contagiaron. Mi abuelo está enfermo del corazón, están preparados para lo peor

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Zudikey Rodríguez recibe el apoyo de compañeros, Rosique y la producción

Antonio Rosique informó que recibieron una llamada de México que lo cambiaba todo, pues se trataba de una emergencia de salud en la familia de Zudickey y era imperante que regresara para atender la situación.

El presentador reiteró el respaldo de la producción como de sus compañeros, en esos momentos tan difíciles y tan dolorosos y aseguraron que respaldarían la decisión que tomaran como pareja y como competidores.

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