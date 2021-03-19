Survivor México: Participante se disculpa con Mati Álvarez, leyenda de Exatlón, tras criticarla duramente.

Exatlón: Titanes vs Héroes tiene muchísimos fanáticos de hueso colorado que no se pierden ni un solo capítulo del reality show, especialmente de atletas como Mati Álvarez que presumen tener todas las armas para conseguir el ansiado campeonato.

Las redes sociales constantemente se llenan de comentarios hacia tus atletas favoritos. Y, en esta ocasión, el reportero Gabo Cuevas demostró que es un verdadero fanático del programa conducido por Antonio Rosique.

Y es que, hace unos días, el reportero desató polémica tras escribir una serie de comentarios en las plataformas digitales. Gabriel, quien se integró a la segunda temporada de Survivor México, escribió que Mati Álvarez debía lesionarse para abandonar Exatlón.

Las controversiales declaraciones del artista desataron todo tipo de comentarios en las redes sociales, pues los admiradores de ‘Terminator’ salieron en su defensa.

Gabo se llevó un sinfín de críticas; sin embargo, utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas.

Dije que la única manera que saliera Mati Álvarez era lesionándose, incluso una vez dije con humor negro ‘Dios mío haz que se lesione’. Yo también soy fan y me apasiono

“No lo quería hacer, pero hay que contextualizar y parar esta guerra de insultos”, expresó el mexicano, quien recientemente anunció su incorporación al reality show de supervivencia más exigente del mundo.

Por si fuera poco, el reportero también hizo otros contundentes comentarios respecto a la ganadora de la tercera temporada de Exatlón, en su programa de radio.

Hace como tres meses, en el programa de radio donde trabajo, expresé una actitud que no me parecía en contra de Mati Álvarez por la manera en cómo trataba a Ana Lago

Yo comenté que la actitud de Mati se me hacía muy rara… sí dije que me hacía pensar que era una chava frustrada

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Gabo Cuevas se disculpa con Mati Álvarez y todos los fanáticos de Exatlón

Tras sus polémicas palabras a Mati Álvarez, Gabo Cuevas recibió una ola de críticas en todas las plataformas digitales.

Sin embargo, el reportero se disculpó con todas las personas que se sintieron ofendidas por sus palabras.

Sí lo dije, ¿cuál es el problema? Cometí un error, ya lo dije y ya lo aclaré. Yo soy muy fan de la capacidad física que tiene Mati, es una crack. Deseo de todo corazón que gane y que los fans compartan su mensaje de diversidad

Recordemos que, Gabo Cuevas está a punto de vivir una experiencia que cambiará su vida para siempre, pues forma parte de la segunda temporada de Survivor México.

El reportero se adentrará a una nueva aventura junto a Kristal Silva, Sargento Rap, Bella de la Vega, Alejandra Toussaint y muchas otras estrellas del espectáculo.

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