Exatlón: Osirys se llevó los memes por triunfo de Guardianes.
Algunas divertidas imágenes dan a entender que este hecho fue “un premio” para el Faraón de Neza.
Una de las razones por las que Osirys se ha dado a conocer en la presente temporada de Exatlón México, es por ser el más grande fanático de nuestro reality show, por lo que sta vez fue el rey de los memes por el triunfo del equipo rojo.
Osyris cuando se enteró que tenía que limpiar y cocinar para los rojos.— Bloom 🎀 (@igotissuees) September 24, 2021
#ConFortalezaYo pic.twitter.com/yds9CcIpRY
Esta vez la Batalla por la Fortaleza se disputó en una batalla reñida que fue ganada por el equipo de Guardianes, con ello además de recuperar la casa con todas las comodidades.
Osirys cumpliendo su sueño de estar cerca de los rojos aunque sea limpiando:#ConFortalezaYo pic.twitter.com/VeuVbi09jC— Don Sincero (@ElMasPatan) September 24, 2021
Por si lo anterior fuera poco, se obligó al equipo azul a que les hicieran de comer y fungieran como sus cocineros y meseros y posteriormente dejaran limpio, el mencionado fue la prueba adicional.
Espero que los azules hayan comido de esa carne porque hasta a mí se me antojo, no me imagino prepararla y que les llegue el olor#ConFortalezaYo pic.twitter.com/MROKD056Ju— Sniper (@Andyy_Crazymoon) September 24, 2021
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¿Por qué Osirys protagonizó los memes?
El Faraón de Neza protagonizó los memes porque no es un secreto que siente gran admiración por los rojos y entonces a pesar de ser miembro del equipo contrario, parecería ser un premio para él como fan.
Presiento q estamos por perder la supervivencia #ConFortalezaYo pic.twitter.com/NuS9rVrKdx— Berenice Elizondo (@BereniceElizo10) September 24, 2021
La mayor parte de los memes giran en torno a la idea de que por fin se le hizo a Osirys estar con los rojos, aunque fuera preparándoles alimentos y sirviéndose, ¿Será?
Yo con Tony #ConFortalezaYo pic.twitter.com/NbvvIQjy6I— 𝐼𝑣𝑦 💭 (@DouxAlely) September 24, 2021
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