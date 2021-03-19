Exatlón: Zudikey Rodríguez enfrenta serios problemas. ¿Dejará la competencia en la recta final?

Zudikey Rodríguez no vive el mejor presente en las tierras y playas de Exatlón. La velocista de Valle de Bravo, Estado de México, podría enfrentar una complicada situación de cara al duelo de eliminación que sostendrá frente a Casandra Ascencio.

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Y es que en el adelanto del programa de este 19 de marzo, se pudo ver que Zudikey Rodríguez será llamada por gente de producción para recibir una noticia, misma que la haría dejar la competencia ante la basquetbolista que representa en esta instancia al equipo de Héroes.

Sin embargo, todo lo podrás ver en punto de las 7:30 en la señal de Azteca UNO; sin duda, un momento que será clave en la definición de la contienda que hasta el momento tiene como semifinalistas a Heliud Pulido y Mati Álvarez por el lado de los Titanes; en tanto, Javi Márquez y Evelyn Guijarro clasificaron a la antesala de la final por los azules.

Duelo de parejas

El enfrentamiento entre La Gacela Rodríguez y MVP no será el único que sacará chispas en la pista, pues en la rama varonil se alistan Pato Araujo y Christian Anguiano para conseguir el último boleto a la etapa final.

Sin duda, la posibilidad de que una de las parejas no acceda junta a la siguiente fase, podría representar una debilidad para el otro, ya que han estado juntos a lo largo de muchas semanas, especialmente los rojos que están en esta aventura desde el día número uno.

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