Exatlón: Casandra Ascencio lanza duro mensaje a Cecilia Álvarez ‘Wushu’ ante sus compañeros.

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de llegar a la recta final; sin embargo, no podemos dejar de recordar maravillosos momentos que nos regalaron tus atletas favoritos.

Y es que, a lo largo de toda esta cuarta temporada, los participantes del reality show se sometieron a diversas dinámicas que pusieron a prueba sus habilidades mentales.

La semana número 29 de Exatlón tampoco fue la excepción, pues hombres y mujeres enfrentaron el reto de ‘Palabras Prohibidas’ en compañía de la máxima autoridad Antonio Rosique.

Fue durante la divertida dinámica, donde Casandra Ascencio lanzó un contundente mensaje a Cecilia Álvarez 'Wushu', asegurando que esta última se dio a conocer por ser amante del chisme.

Las reacciones de otros atletas no se hicieron esperar, pues quedaron realmente sorprendidos ante las declaraciones de ‘MVP’.

El momento acabó en carcajadas, pues Héroes se llevaron un punto que puso en desventaja al equipo rojo. Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro también terminaron riendo ante la posible indirecta a la famosa practicante de wushu.

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¿Hay rivalidad? Cecilia Álvarez 'Wushu' responde a Casandra Ascencio

Tras la contundente declaración de Casandra Ascencio, millones de personas confesaron que 'Wushu' quedó exhibida a nivel nacional.

Más tarde, la coahuilense se manifestó en Twitter con una serie de mensajes burlándose de la situación. Y es que, según la practicante de artes marciales, todo fue una broma que se salió de contexto.

Siempre llegaba y les decía ‘¿de qué hablan?’ ‘¿Qué o qué' jajaja porque quería saber el chisme

Por si fuera poco, la querida exintegrante del equipo Héroes, también defendió a su amiga Casandra Asencio con un contundente mensaje en Twitter.

Cecy pidió a todos los fanáticos de Exatlón: Titanes vs Héroes que nos juzgaran a Casandra Asencio, pues su comentario no fue para herir a terceras personas.

La artemarcialista dejó claro que los atletas formaron parte de una dinámica llamada ‘Palabras Prohibidas’ y el comentario de Casandra Ascencio, no fue intencional para herir a alguien más.

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