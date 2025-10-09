Adrián Medrano, atleta de Exatlón México, se casa: ¿quién es la mujer que le robó el corazón?

Uno de los atletas más recordados de Exatlón México está por comenzar una nueva etapa fuera de las pistas. Adrián Medrano, participante de las temporadas 3 y 4, compartió que llegará al altar con una joven que ha conquistado su corazón dentro y fuera de las cámaras. La noticia emocionó a sus seguidores, quienes lo han acompañado desde sus primeros días en el circuito hasta este nuevo capítulo de su vida.

¿Quién es Marcia Castelazo, la prometida de Adrián Medrano?

La futura esposa del exintegrante del Equipo Titanes se llama Marcia Castelazo, una profesionista originaria de Aguascalientes que destaca en el ámbito corporativo por su liderazgo y experiencia en gestión de empresas. Con formación académica en la Universidad Panamericana, Marcia ha consolidado una carrera en el área de éxito del cliente y transformación digital, además de contar con certificaciones en metodologías ágiles.

Pero más allá de su trayectoria profesional, Marcia muestra una gran conexión con Adrián a través de momentos íntimos y emotivos que comparten en redes sociales. Su relación ha crecido en medio de viajes, detalles románticos y celebraciones familiares, para ganarse también el cariño de los fans del atleta.

¿Cómo fue la pedida de mano y la despedida de soltera?

El compromiso fue anunciado de manera oficial en octubre de 2024, con un mensaje que reflejaba la emoción de ambos por esta nueva etapa. Adrián sorprendió a Marcia con un anillo diseñado especialmente para ella, lo que marcó el inicio de los preparativos rumbo al gran día.

Hace muy poco tiempo, Marcia celebró su despedida de soltera en el jardín del Hotel Las Trojes, en Aguascalientes. Rodeada de más de 100 invitadas de distintos estados del país, vivió una tarde inolvidable con detalles cuidados al máximo. Hubo buffet mexicano, música en vivo con violín y una emotiva dinámica de “Cartas a la novia”. El momento más especial fue la llegada de Adrián con mariachi y flores, cerrando la fiesta con una sorpresa que emocionó a todos.

¿Cuándo y dónde será la boda?

La boda civil se llevó a cabo el pasado 12 de abril del año en curso, en un hermoso jardín en donde se reunieron familiares y amigos. La ceremonia se realizó en exteriores, rodeados de naturaleza y elegantes decoraciones.

Para la boda religiosa, la fecha ya está marcada, pues será el próximo 25 de octubre de 2025. Este día Adrián Medrano y Marcia Castelazo unirán sus vidas en una ceremonia que se celebrará en Los Fresnos, Aguascalientes. Sin duda, será una boda muy esperada por los seguidores de Exatlón México, quienes han visto crecer a Adrián como atleta y ahora lo verán dar uno de los pasos más importantes de su vida.