¡Cizaña, una estocada y victimas colaterales! Las Críticas se van en contra de los Granjeros tras la mala broma realizada por Azalia y Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP

Ferka, Flor y Linet concuerdan que Kevyn “Bicolor” Contreras es alguien sin sinceridad sobre lo que siente con Bebeshita, en especial cuando el Granjero fue cuestionado sobre una relación entre ellos en La Granja VIP, por lo que evadió completamente la respuesta, además de explicar que el actuar de Azalia fue pésima, ya que al final fue una broma que generó mucho daño. Mientras que aplauden el actuar de Kunno y Manelyk, quienes decidieron ser sinceros sobre lo que pensaban de su enamoramiento para salvar la amistad que tienen.