"¡Eres un HIPÓCRITA!": Kevyn “Bicolor” Contreras nomina a Manelyk y Kunno, causando cierto impacto en ambos Granjeros sobre la decisión inesperada
Después de todos el pleito que pasó, Kevyn “Bicolor” Contreras en “Echar Tierra” se encarga de nominar a Manelyk y Kunno en La Granja VIP; esto se dijeron
Manelyk y Kunno tachan a Kevyn “Bicolor” Contreras de traicionero al nominarlos en “Echar Tierra”, en especial por toda la pelea que se generó por la mala broma, situación que en un futuro en La Granja VIP podría afectar su amistad. El Granjero explica que la nominación fue porque nadie más iría por ellos.