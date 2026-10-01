Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

"¡Eres un HIPÓCRITA!": Kevyn “Bicolor” Contreras nomina a Manelyk y Kunno, causando cierto impacto en ambos Granjeros sobre la decisión inesperada

Después de todos el pleito que pasó, Kevyn “Bicolor” Contreras en “Echar Tierra” se encarga de nominar a Manelyk y Kunno en La Granja VIP; esto se dijeron

Manelyk y Kunno tachan a Kevyn “Bicolor” Contreras de traicionero al nominarlos en “Echar Tierra”, en especial por toda la pelea que se generó por la mala broma, situación que en un futuro en La Granja VIP podría afectar su amistad. El Granjero explica que la nominación fue porque nadie más iría por ellos.

Tags relacionados
La Granja VIP Segunda Temporada Kevyn Contreras Manelyk González Kunno

Videos