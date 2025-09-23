Antes de ser leyenda colosal: las fotos poco conocidas de Andrés Fierro previo a Exatlón México

El camino de una leyenda no siempre comienza en las cámaras de televisión. Para Andrés Fierro, uno de los atletas más queridos y exitosos de Exatlón México, la historia empezó muchos años antes de su debut en las pistas del reality. Las redes sociales del “Velociraptor” nos muestran imágenes poco conocidas que revelan su pasión por el parkour, sus caídas más duras y su evolución como deportista.

¿Cómo era Andrés Fierro antes de volverse famoso en Exatlón México?

Antes de alcanzar la gloria en Exatlón México, Andrés Fierro ya desafiaba los límites físicos desde su natal Chihuahua. En fotografías antiguas se le puede ver al realizar maniobras de parkour en espacios urbanos, donde deja ver su habilidad y pasión por los retos extremos desde una edad muy temprana. En una de las imágenes más destacadas, se le ve en un parque de obstáculos donde sufrió una aparatosa caída. El propio atleta la recuerda como una de las peores que ha tenido, pero también como un momento clave en su desarrollo personal y deportivo.

En otras publicaciones, Fierro muestra cicatrices y el uso de cintas kinesiológicas, que dan evidencia del alto nivel de exigencia al que sometía su cuerpo incluso antes de entrar al reality. Estas imágenes, lejos de mostrar debilidad, reflejan su constancia, disciplina y su capacidad para reponerse de cualquier golpe.

¿Qué revelan sus fotos antiguas sobre su preparación física?

Las imágenes previas a su participación en Exatlón México muestran a un joven entregado a su entrenamiento como una actividad que realmente disfruta. Desde sus inicios en la gimnasia artística hasta su dominio del parkour competitivo, Andrés Fierro trabajó por años en perfeccionar su técnica, fuerza y equilibrio. Muchas de las habilidades que hoy lo hacen destacar en los circuitos del programa tienen origen en esos años de práctica intensiva.

Además, sus publicaciones en redes sociales revelan el estilo de vida activo y determinado que llevaba mucho antes de tener visibilidad nacional. Frases motivacionales acompañaban sus fotos, y su actitud siempre fue la de alguien que no se rinde, ni siquiera ante las heridas o el cansancio.

¿Cómo le fue a Andrés Fierro en Exatlón México?

Desde su debut en la sexta temporada, Andrés Fierro ha sido una figura imponente en Exatlón México. Además de ganar esa edición, logró llegar a la final de la séptima temporada como subcampeón y fue semifinalista en el All Star 2023. Conocido por su velocidad y precisión, el “Velociraptor” es ya considerado un símbolo de entrega y talento como uno de los atletas más queridos del Equipo Azul y del programa en general. En la actual edición de Exatlón Draft El Ascenso, se convirtió en uno de los capitanes del Equipo Negro junto a Jazmín Hernández.