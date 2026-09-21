Exatlón México | “Claramente, entramos tristes": Doris detalla que es triste que uno del Equipo Azul se haya ido en el Duelo de Eliminación
¡Tristeza en el Equipo Azul! Los atletas de alto rendimiento llegan tristes ante la salida de Irvin Villatoro. Inicia una nueva estrategia en Exatlón México
Mientras el Equipo Rojo celebra que Pablo se haya mantenido en Exatlón México; el Equipo Azul llegan tristes por la salida de Irvin, Doris habla con todos para que los atletas den su mayor esfuerzo, aunque han ganado varios encuentros de nada sirve que al final uno de ellos sea eliminado en el Duelo de Eliminación.