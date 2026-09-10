“La María dando point al Cuack": El Equipo Azul detalla la gran semana que han tenido en Exatlón México Décima Temporada al ganarle al Equipo Rojo
El Equipo Azul regresa a la Villa 360 con toda la energía, en especial ante la terrible derrota del Equipo Rojo en Exatlón México Décima Temporada
El Equipo Azul regresa al máximo, detallando la forma en que María le ganó a Pato Araujo, en especial al ser uno de los campeones en Exatlón México, además de que lograron colocar alguien del Equipo Rojo en el Duelo de Eliminación.